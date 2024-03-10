Никуда не денется: почему Эрдоган заявил, что предстоящие выборы в Турции будут для него «последними»

Обвиняемый со стороны США и ЕС в нарушении законов и прав человека, а также в продвижении «диктатуры» в Турции, ее лидер и бессменный президент Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре может исчезнуть с политического небосклона республики.
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