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Никуда не денется: почему Эрдоган заявил, что предстоящие выборы в Турции будут для него «последними»

Никуда не денется: почему Эрдоган заявил, что предстоящие выборы в Турции будут для него «последними»

Обвиняемый со стороны США и ЕС в нарушении законов и прав человека, а также в продвижении «диктатуры» в Турции, ее лидер и бессменный президент Реджеп Эрдоган заявил, что вскоре может исчезнуть с политического небосклона республики.

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