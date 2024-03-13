Разве у войны не женское лицо? И пусть все они уходят Где киндер, где кюхе, где кирхе? Накануне 8 марта, вряд ли ориентируясь на календарь, не сказать чтобы очень неожиданно, с большой западной политической арены сошли сразу две дамы.