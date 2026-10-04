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Культуромания

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Омск принял Международный фестиваль визуальных искусств «Порт_Арт»

Омск принял Международный фестиваль визуальных искусств «Порт_Арт»

Омск, удостоенный в 2026 году статуса Культурной столицы России, выступил в качестве новой площадки для проведения международного фестиваля, объединяющего кинематограф, научное знание и искусство.

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