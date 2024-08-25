Уж кто нам ближе, кроме как входящая в состав Союзного государства Республика Беларусь. Вот и президент Александр Лукашенко постоянно твердит, что враги у нас общие, а возглавляемое им государство, народ и Вооруженные силы всегда готовы «прикрыть спину» России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Каким он был, таким он и остался!
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14 час.
Александр Салтановский
Многовекторный двуликий "анус" (не опечатка), союзничек, мать твою, спиной к такому лучше не поворачиваться!
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14 час.
Юрий Горемыкин
Как же так...мы ведь с Белоруссией единое государство...даже ядерным оружием поделились....при нападении на единое наше государство Белоруссия по моему должна была в условиях отвода ВСУ войск от границы стремительным броском ( от границы до Киева всего то 150 км) войти в Киев, уничтожить всю верхушку фашиствующей Украины и тем самым значительно приблизить нашу общую Победу и окончание СВО.....а Лукашенко поздравляет братьев -бандеровцев с независимостью........это по сути как назвать?.....
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14 час.
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