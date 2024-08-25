Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с «днём независимости»

Юрий Горемыкин

Как же так...мы ведь с Белоруссией единое государство...даже ядерным оружием поделились....при нападении на единое наше государство Белоруссия по моему должна была в условиях отвода ВСУ войск от границы стремительным броском ( от границы до Киева всего то 150 км) войти в Киев, уничтожить всю верхушку фашиствующей Украины и тем самым значительно приблизить нашу общую Победу и окончание СВО.....а Лукашенко поздравляет братьев -бандеровцев с независимостью........это по сути как назвать?.....