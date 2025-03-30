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Юрист Корнеев: за неправильный выброс мусора грозит штраф до трех тысяч рублей

Юрист Корнеев: за неправильный выброс мусора грозит штраф до трех тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За неправильный выброс мусора может грозить административная ответственность, рассказал агентству "Прайм" ведущий специалист Европейской Юридической Службы (ЕЮС) Евгений Корнеев.

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