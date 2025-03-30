Юрист Корнеев: за неправильный выброс мусора грозит штраф до трех тысяч рублей

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко За неправильный выброс мусора может грозить административная ответственность, рассказал агентству "Прайм" ведущий специалист Европейской Юридической Службы (ЕЮС) Евгений Корнеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии