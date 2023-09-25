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«Бавария» будет активна в зимнее трансферное окно. Хотят опорника и правого защитника

«Бавария» будет активна в зимнее трансферное окно. Хотят опорника и правого защитника

По данным kicker, мюнхенский клуб сконцентрируется на подписании опорного полузащитника и – при возможности – правого защитника.

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