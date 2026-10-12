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Царьград

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«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России на этой неделе

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в Кубке России на этой неделе

Тольяттинский «Акрон» 13 октября сыграет в Москве с «Локомотивом» в Кубке России, а «Крылья Советов» днём позже примут калининградскую «Балтику».

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