В Петербурге приехавший с СВО врач пожаловался на песню Сердючки в магазине

В Санкт-Петербурге приехавший в отпуск со специальной военной операции врач возмутился песней «Ще не вмерла Украина» украинского артиста Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, которую включили в магазине «Галамарт».
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