ВС Польши: Российский объект вторгся в воздушное пространство страны

Польские военные заявили, что в воздушном пространстве Польши видели российский воздушный шар. Оперативное командование ВС Польши сообщило, что воздушный шар вторгся в воздушное пространство Польши с территории Российской Федерации.
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