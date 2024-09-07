Разведка США узнала, каким образом Китай пытается влиять на американские выборы

КНР пытается влиять на выборы на уровне штатов. Так думают американские спецслужбыПредставитель аппарата директора национальной разведки США утверждает, что китайская сторона выстраивает отношения с должностными лицами штатов, чтобы повлиять на ход выборов, но на местном уровне.
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