FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

Российские источники сообщают об уничтожении 320 украинских дронов российской ПВО в ночь с 3 на 4 августа

Массовый перехват беспилотников Российские средства противовоздушной обороны заявляют, что в ночь с 3 на 4 августа с 20:00 по московскому времени 3 августа до 08:00 4 августа перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии