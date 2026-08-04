Российские источники сообщают об уничтожении 320 украинских дронов российской ПВО в ночь с 3 на 4 августа

Массовый перехват беспилотников Российские средства противовоздушной обороны заявляют, что в ночь с 3 на 4 августа с 20:00 по московскому времени 3 августа до 08:00 4 августа перехватили и уничтожили 320 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа.