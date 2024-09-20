БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 332 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Корякин
    Интересно, на каком этапе наши гуманные органы, во главе с думским "лобби", освободят бедняжку?"БЫЛА В СОЗНАНИИ ...
  • Игорь Кинжалов
    Конечно! Как уснёшь, так и во сне увидишь этот фильм...Загадка судьбы — ...
  • ВераВерная
    А что, есть фильм по этой легенде?Загадка судьбы — ...

Истребитель 6-го поколения NGAD: все начинается заново

Истребитель 6-го поколения NGAD: все начинается заново

Военно-воздушные силы США пересматривают саму суть своих требований к новому боевому самолету-невидимке шестого поколения в рамках продолжающегося переосмысления инициативы по господству в воздухе следующего поколения (NGAD).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх