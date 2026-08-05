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«Не возьмут на лапу»: военкор объяснил кадровые перестановки в Минобороны России

«Не возьмут на лапу»: военкор объяснил кадровые перестановки в Минобороны России

Президент России Владимир Путин сегодня объявил о кадровых перестановках в Минобороны РФ. В частности, на новые должности перешли командующие группировками «Центр» и «Восток», а также был назначен командующий Войсками беспилотных систем.

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