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Главные задачи человека, если он не хочет быть рабом матрицы

Главные задачи человека, если он не хочет быть рабом матрицы

Главные задачи человека, если он не хочет быть рабом матрицы “Человек родился не для того, чтобы проигрывать.

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Комментарии
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В
Воробей
Автор имеет мотивацию искать смысл. Если его внутреннее отношение правильное, тогда он в своё время может получить опыт &quot;обращения&quot;, символизируемый в фильме &quot;Матрица&quot; эпизодом с необходимостью сделать выбор между двумя разноокрашенными таблетками. Если сделать правильный выбор, тогда станет понятна Цель. И появится определённая ясность, которая со временем будет увеличивать свою резкость. И тогда эта можно сказать мучительная мотивация найдёт своё оправдание, наконец-то.
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