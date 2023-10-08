Главные задачи человека, если он не хочет быть рабом матрицы

В

Воробей

Автор имеет мотивацию искать смысл. Если его внутреннее отношение правильное, тогда он в своё время может получить опыт "обращения", символизируемый в фильме "Матрица" эпизодом с необходимостью сделать выбор между двумя разноокрашенными таблетками. Если сделать правильный выбор, тогда станет понятна Цель. И появится определённая ясность, которая со временем будет увеличивать свою резкость. И тогда эта можно сказать мучительная мотивация найдёт своё оправдание, наконец-то.