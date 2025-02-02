Жительница Тольятти фиктивно зарегистрировала у себя около 200 иностранцев

Фигуранткой уголовного дела о фиктивной постановке на учет иностранцев стала зарегистрировавшая за деньги в своей квартире около 200 человек жительница Тольятти, 2 февраля сообщает пресс-служба главного управления МВД по Самарской области.
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