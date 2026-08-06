Спорт становится приоритетом

В 2026 году на Кубани планируется построить и передать жителям более тридцати спортивных объектов. Об этом говорилось на заседании регионального Совета по физической культуре и спорту, провел которое Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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