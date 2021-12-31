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Случайные шедевры

Случайные шедевры

Для создания произведения искусства чаще всего требуются годы учёбы и практики. Но иногда нечто прекрасное возникает совершенно случайно:Банка с краской перед тем, как перемешали колерГолова оленя возникла сама собой из случайной капли чёрной краскиДопив кофе, я обнаружил таинственный лес на дне чашкиМоя дочь пролила акриловую краску в раковинуЭтот извергающийся вулкан появился на поверхности банки с краской после того, как в неё вылили колерСлои автомобильной краскиЭта собака решила вздремнуть на радугеКогда переворачивается грузовик с краскойДождь + пыльцаСлучайная загогулина из пузырьков на акриловой краскеНалил пиво в стакан.

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