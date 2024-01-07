Пагубное пристрастие: как принцесса Диана спасла от алкоголизма Джона Траволту

Джона Траволту знают и любят во всем мире. Талантливый яркий актер снялся почти в 90 фильмах и сериалах, выпустил несколько музыкальных дисков, был номинирован на «Оскар» и стал обладателем премий «Золотой глобус» и «Эмми».