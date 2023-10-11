Политолог вскрыл самый большой позор Израиля. Просто сравните сказанное палачами

Министр обороны Израиля Галант выписал индульгенцию солдатам ЦАХАЛ на геноцид палестинцев. Политолог Павел Данилин предложил сравнить слова министра с указом, который в своё время развязывал руки нацистам вермахта.
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