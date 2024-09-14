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"Как в аду ехали": Пассажиры поезда заявили о "жутком зрелище" в Мурманской области - огонь подошёл вплотную к железной дороге

"Как в аду ехали": Пассажиры поезда заявили о "жутком зрелище" в Мурманской области - огонь подошёл вплотную к железной дороге

Огромный лесной пожар в Мурманской области подошёл вплотную к железной дороге, чем перепугал пассажиров поезда.

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