Политика как он...
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Политика как она есть

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В Кремле прокомментировали мемуары Меркель

В Кремле прокомментировали мемуары Меркель

Внутренний настрой экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на обман российской стороны, вылившийся в неудачу минских договоренностей, отчетливо заметен в ее мемуарах, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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