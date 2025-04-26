Расчет беспилотников уничтожил украинский комплекс РЭБ в Херсонской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" каждый день уничтожает пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, арторудия, минометы, бронетехнику, склады снарядов и боевиков ВСУ ударными дронами на правобережье Днепра в Херсонской области.
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