Расчет беспилотников уничтожил украинский комплекс РЭБ в Херсонской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Расчет беспилотников 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" каждый день уничтожает пункты управления БПЛА, пункты временной дислокации, арторудия, минометы, бронетехнику, склады снарядов и боевиков ВСУ ударными дронами на правобережье Днепра в Херсонской области.