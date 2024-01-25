Like a Dragon Infinite Wealth Ultimat+Все DLC+ONLINE

https://irongamers.ru/sale/key/4154476 - ✅Like a Dragon: Infinite Wealth Ultimate Edition МГНОВЕННАЯ выдача товара (24/7) сразу после покупки! ✅ GLOBAL версия-активировать можно в любом регионе (+РФ/СНГ/МИР) Microsoft Store ✅ Возможность играть ОНЛАЙН на ПК со своим ником/прогрессом с друзьями! ✅В игре будет ваш НИКНЕЙМ из профиля XBOX Live и НОВАЯ ИГРА (сохранения и достижения привязываются к нему же), а если вы уже играли (например через Xbox Game Pass) вы сможете ПРОДОЛЖИТЬ игру, все сохранения останутся! ✅ АКТИВАЦИИ есть в наличии, КУПИЛ, СКАЧАЛ, ИГРАЕШЬ Вы платите за полную версию с возможностью БЕСПЛАТНОЙ установки всех патчей и дополнений, которые выйдут в будущем, Вы в любое время сможете зайти в онлайн-режим и установить обновление \ патч .