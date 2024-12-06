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«Не работали с народом»: о происходящем в Сирии и о том, кого России «надо было поддерживать», чтобы не допустить успеха боевиков

«Не работали с народом»: о происходящем в Сирии и о том, кого России «надо было поддерживать», чтобы не допустить успеха боевиков

В российском медиасегменте активно обсуждается тема, связанная с развитием событий в Сирии. В частности, обсуждаются ошибки со стороны Москвы.

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