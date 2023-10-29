Фальшивая «Сибирь» - Очередная провокация СБУ и западных разведок с целью расколоть Россию

Юрий Золотарев

АБсолютная ЧУШЬ! Как и всё, что придумывает Кыив! Ни один НОРМАЛЬНЫЙ человек (тем более - из Якутии!) не станет марать свою совесть бандеровскими оралками типа "херроямслава"! Загадить свою душу "сотрудничеством" с бандероЖОпами - на такое способны только отморозки типа Макаревича.