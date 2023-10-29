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Фальшивая «Сибирь» - Очередная провокация СБУ и западных разведок с целью расколоть Россию

Фальшивая «Сибирь» - Очередная провокация СБУ и западных разведок с целью расколоть Россию

Николай Петров *** Американское агентство Bloomberg запустило очередную информационную утку. Будто бы на Украине сформирован некий батальон «Сибирь», полностью состоящий из наших соотечественников, причем в основном из уроженцев Сибири.

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Комментарии
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Игорь
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3 д.
Леонид Руси
Ой пиZдит, ой пиZдит... )))
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3 д.
Юрий Золотарев
АБсолютная ЧУШЬ! Как и всё, что придумывает Кыив! Ни один НОРМАЛЬНЫЙ человек (тем более - из Якутии!) не станет марать свою совесть бандеровскими оралками типа &quot;херроямслава&quot;! Загадить свою душу &quot;сотрудничеством&quot; с  бандероЖОпами - на такое способны только отморозки типа Макаревича.
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2 д.

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