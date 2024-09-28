Ничего ужасного нет: в РФ предложили способ, как избавиться от мигрантов

tsan tsan

Наивно думать, что за высокую зарплату россияне бросятся занимать очередь в ЖЭК, чтобы дворником устроиться. Что-то сограждан не видать и на стройках, где зарплаты далеко за сто тысяч. И т.д. Нужно просто заставить гастарбайтеров жить по законам России. При малейшем нарушении правил пребывания в России и вообще, любого закона, гастарбайтер должен быть депортирован.