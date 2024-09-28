Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 860 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    НАТО с Россией воевать НЕ БУДЕТ!  Там воевать НЕКОМУ, кроме пиндосрани! А пиндосятина на прямое столкновение с Россие...На этот раз ответ...
  • Олег Самойлов
    А ЗАЧЕМ по СВОИМ городам лупить? Львов был и БУДЕТ РОССИЙСКИМ!На этот раз ответ...
  • Сергей Трофимов
    уничтожать всю инфраструктуру и не обращать на погибших так сказать мирных жителей"Рекордная" бомба...

Ничего ужасного нет: в РФ предложили способ, как избавиться от мигрантов

Ничего ужасного нет: в РФ предложили способ, как избавиться от мигрантов

ГЛАДКОВ ПРЕДЛОЖИЛ ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТЫ РОССИЯНАМ, ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МИГРАНТОВ Глава Белгородской области заявил, что большинство предприятий в регионе сталкиваются с дефицитом кадров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
tsan tsan
Наивно думать, что за высокую зарплату россияне бросятся занимать очередь в ЖЭК, чтобы дворником устроиться. Что-то сограждан не видать и на стройках, где зарплаты далеко за сто тысяч. И т.д.  Нужно просто заставить гастарбайтеров жить по законам России. При малейшем нарушении правил пребывания в России и вообще, любого закона, гастарбайтер должен быть депортирован.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх