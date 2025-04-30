Потребительские настроения в США упали до уровня рецессии 1990 года

Экономика США сократилась в первые три месяца второго президентского срока Дональда Трампа на фоне его стремлений внедрить агрессивную торговую стратегию и утверждений, что высокие тарифы по всему миру укрепят экономику США, сообщает 30 апреля газета The Guardian.
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