Поездка Сталина в Ржев в 1943 году: что это было

В начале августа 1943 года в Москве знали об этом лишь единицы. За несколько дней до первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода Верховный главнокомандующий покинул столицу.
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