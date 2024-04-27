На Алтае парочка с большим размахом воровала колбасу

Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок В Алтайском крае двух жителей будут судить за восемь хищений из пяти розничных продуктовых магазинов крупнейших торговых сетей, сообщает региональное МВД.