На Алтае парочка с большим размахом воровала колбасу

Порой они так входили во вкус, что без зазрения совести складывали в свои сумки сразу по несколько упаковок В Алтайском крае двух жителей будут судить за восемь хищений из пяти розничных продуктовых магазинов крупнейших торговых сетей, сообщает региональное МВД.
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