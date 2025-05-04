Французы осудили решение не приглашать РФ на мероприятия в День Победы

Жители Франции осудили решение властей не приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в ВОВ, сообщил один из организаторов акции «Бессмертный полк» во Франции Дмитрий де Кошко.
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