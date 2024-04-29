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Военное обозрение

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«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

«Мировой полицейский»: сколько геополитических фронтов могут поддерживать США?

На сайте naval-technology.com вышла достаточно любопытная статья известного автора Алекса Блера, которая хотя и не посвящена военно-морским технологиям, но достаточно интересна, чтобы прочитать её полностью.

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