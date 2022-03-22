За два месяца количество желающих служить по контракту в воинских частях ЮВО на Кубани и Адыгее увеличилось вдвое

Теперь их ждут курсы интенсивной общевойсковой подготовки в специальных учебных центрах, по итогам которых военнослужащих отправят на службу, в том числе в воинские части и соединения, расположенных на территории ЮВО.
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