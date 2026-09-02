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Новости Тамбова

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Тамбовские семьи смогут получить страховое возмещение после мошенничества с участием детей

Тамбовские семьи смогут получить страховое возмещение после мошенничества с участием детей

Общество, 1 минуту назад МТС включила страховое покрытие от онлайн-мошенничества в решение для детской безопасности, действующее для абонентов в Тамбовской области.

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