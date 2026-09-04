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Тихий успех России: два вето ЕС обеспечили Москве победу в войне санкций

Тихий успех России: два вето ЕС обеспечили Москве победу в войне санкций

МОСКВА, 4 сентября, ФедералПресс. В начале сентября в Ирландии состоялась неформальная встреча министров иностранных дел ЕС, главной целью которой стало обсуждение вопросов финансирования Украины, а также введение новых санкций против России.

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