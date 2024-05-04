"Страна": в подконтрольном ВСУ Запорожье жители обвинили ТЦК в похищении людей

Жители подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) города Запорожье собрались у здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) и требуют разъяснить место нахождения гражданина, которого ранее силой увезли военные.
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