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Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Флориду" в первом матче финала Кубка Стэнли

Передача Барбашева помогла "Вегасу" обыграть "Флориду" в первом матче финала Кубка Стэнли

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" обыграли "Флориду Пантерз" в первом матче серии финала Кубка Стэнли. Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:2.

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