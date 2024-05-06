Кремль — об учениях ВС России: заявления Запада требуют особых ответных мер

В Кремле, комментируя предстоящие учения России по отработке применения нестратегического ядерного оружия, заявили, что опасные заявления, которые звучат из Франции, Британии и США, требуют особого внимания и особых мер.
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