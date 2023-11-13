В Магнитогорск приедет комиссия Генпрокуратуры РФ

В Магнитогорск (Челябинская область) 14 ноября приедет комиссия Генпрокуратуры РФ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, жители смогут обратиться в комиссию со своими проблемами.
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