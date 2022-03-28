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Джордж Расселл: «Проиграл 30 секунд за 30 кругов – таково отставание «Мерседеса» от «Ред Булл» и «Феррари»

Джордж Расселл оценил отставание «Мерседеса» от лидеров «Формулы-1». На Гран-при Саудовской Аравии гонщик немецкой команды стал пятым, проиграв более 32 секунд Максу Ферстаппену из «Ред Булл» и пилоту «Феррари» Шарлю Леклеру.

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