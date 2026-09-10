Мэр Резекне Барташевич вызван в СГБ после защиты памятника

Уго­лов­ное дело про­тив Алек­сандра Бар­та­ше­ви­ча направ­ле­но в Лат­галь­ский рай­он­ный суд. Как сооб­ща­ет EUROVIEW, ему вме­ня­ют еди­но­лич­ное под­пи­са­ние кон­трак­та на стро­и­тель­ство СПА-цен­тра в 2022 году — без утвер­ждён­но­го бюд­же­та и при кон­флик­те инте­ре­сов.