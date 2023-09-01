Онколог назвал самую опасную генетическую мутацию

Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов 1 сентября рассказал, что есть определенные мутации в генах, которые передаются из поколения в поколение и увеличивают вероятность развития рака.
Онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Павел Копосов 1 сентября рассказал, что есть определенные мутации в генах, которые передаются из поколения в поколение и увеличивают вероятность развития рака.
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