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Царьград

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Главное к вечеру 19 сентября. Трамп подписал закон об "адских санкциях". Иран пригрозил США выходом из ядерного договора

Главное к вечеру 19 сентября. Трамп подписал закон об "адских санкциях". Иран пригрозил США выходом из ядерного договора

Президент США Дональд Трамп подписал закон об "адских санкциях" против России. Иран предложил США мирные инициативы и пригрозил выходом из договора о нераспространении ядерного оружия.

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