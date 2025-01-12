Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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  • владимир рябченко
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    "  Нет  глупости, горшия  яко  глупость" Козьма  Прутков. Астрономический  новый  год наступил  01.01. 2025  года. .Всех со Старым Но...

Всех со Старым Новым годом!

Всех со Старым Новым годом!

Отмечаем мы сегодняПраздник Старый Новый Год,Пусть он радость и здоровьеВ дом ваш светлый принесёт!Пусть удача и везениеВам сопутствуют во всем,Звонким смехом и весельемПусть наполнится ваш дом! Старый Новый год – необычный праздник, который возник ещё в 1918 году, когда Россия перешла с Юлианского календаря на Григорианский.

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Комментарии
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Ольга и Иван SEIFERT
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14 час.
Владимир Алтайцев
&quot;  Нет  глупости, горшия  яко  глупость&quot; Козьма  Прутков. Астрономический  новый  год наступил  01.01. 2025  года. .
Ответить
6 час.

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