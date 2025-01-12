Отмечаем мы сегодняПраздник Старый Новый Год,Пусть он радость и здоровьеВ дом ваш светлый принесёт!Пусть удача и везениеВам сопутствуют во всем,Звонким смехом и весельемПусть наполнится ваш дом! Старый Новый год – необычный праздник, который возник ещё в 1918 году, когда Россия перешла с Юлианского календаря на Григорианский.
Всех со Старым Новым годом!
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Ольга и Иван SEIFERT
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14 час.
Владимир Алтайцев
" Нет глупости, горшия яко глупость" Козьма Прутков. Астрономический новый год наступил 01.01. 2025 года. .
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6 час.
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