Всех со Старым Новым годом!

Отмечаем мы сегодняПраздник Старый Новый Год,Пусть он радость и здоровьеВ дом ваш светлый принесёт!Пусть удача и везениеВам сопутствуют во всем,Звонким смехом и весельемПусть наполнится ваш дом! Старый Новый год – необычный праздник, который возник ещё в 1918 году, когда Россия перешла с Юлианского календаря на Григорианский.