ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и ...Заместителя посла...
  • Sergiy Che
    50 лямов минус штрафы, ну пусть половину на взятки....  Не хреново осталось ишшо на "чёрный день")))Экс-замглавы Минп...
  • Traveller
    Видно там есть "свои", которые важней.Лишившийся космос...

Путин: Москва изучает варианты ответа на удары вглубь страны

Путин: Москва изучает варианты ответа на удары вглубь страны

Президент выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения о последствиях.фото: kremlin.ru--> Минобороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории России, заявил президент Владимир Путин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх