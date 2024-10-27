Путин: Москва изучает варианты ответа на удары вглубь страны

Президент выразил надежду, что на Западе услышали его предостережения о последствиях.фото: kremlin.ru--> Минобороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории России, заявил президент Владимир Путин.
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