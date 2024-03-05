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Конец в июле: Высшие эшелоны власти Киева выступили против Зеленского

Конец в июле: Высшие эшелоны власти Киева выступили против Зеленского

Недовольство военного начальства провальными указами Зеленского зреет все больше. Постепенно, люди из ближнего круга киевского диктатора начинают объединяться между собой против "большего зла", особенно на фоне очередной бесполезной мобилизации в Незалежной.

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