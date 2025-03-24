Оперштаб Кубани: обломки БПЛА повредили здание на территории ж/д станции

В ночь на 24 марта обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территорию железнодорожной станции в Кавказском районе Краснодарского края, в результате чего незначительные повреждения получило административное здание.
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