Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Ростовской области

В средствах массовой информации сообщается, что в отношении фермеров из Сальского района осуществляются противоправные действия со стороны местного предпринимателя, который использует в отношении них силовое и административное давление.
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