Астронавты готовятся освободить место для грузового корабля SpaceX Cargo Dragon на МКС

В эти выходные на МКС астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс станут первыми, кто совершит полёт на космических кораблях Starliner компании Boeing и Crew Dragon компании SpaceX в рамках одной миссии.
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