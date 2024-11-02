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Астронавты готовятся освободить место для грузового корабля SpaceX Cargo Dragon на МКС

Астронавты готовятся освободить место для грузового корабля SpaceX Cargo Dragon на МКС

В эти выходные на МКС астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс станут первыми, кто совершит полёт на космических кораблях Starliner компании Boeing и Crew Dragon компании SpaceX в рамках одной миссии.

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