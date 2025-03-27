Россияне выступят на чемпионатах мира и Европы по гребному слалому впервые с 2022 года

Специальная комиссия Международной федерации каноэ (ICF) совместно с принимающими соревнования странами одобрила участие спортсменов сборной России в нейтральном статусе во всех ключевых стартах сезона, сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России (ФГСР).
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