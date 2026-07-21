Спортсмен установил мировой рекорд, удержав две тонны цемента

Экстремальный спортсмен Бужар Мули, известный как «Косовский Халк», установил новый мировой рекорд Гиннесса, он в течение пяти секунд удерживал на себе две тонны цементных мешков, превзойдя собственное достижение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии